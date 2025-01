Inizia nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio un intenso weekend in compagnia della scherma internazionale. Sono infatti quattro le prove in programma in questo fine settimana di inizio anno, nel dettaglio – stando agli orari locali – dal 10 al 12 gennaio, con in pedana il fioretto, femminile a Hong Kong e maschile a Parigi per due tappe di Coppa del Mondo, e con la sciabola che invece fa capolino a Tunisi per entrambi i generi, e dove va in scena un Grand Prix, vale a dire l’appuntamento più prestigioso tra quelli del circuito iridato.

Come detto, a Hong Kong si disputerà la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile. Sono già ammesse al tabellone principale delle 64, grazie al diritto di ranking, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini ed Elena Tangherlini. Le prime a salire in pedana, dunque, saranno questa notte le azzurre impegnate nelle qualificazioni, vale a dire Anna Cristino, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Erica Cipressa, Camilla Mancini, Aurora Grandis, Matilde Molinari e Irene Bertini, che proveranno a superare gli assalti cadetti per incrementare la pattuglia azzurra nel torneo asiatico.

Restnao in Europa per una grande classica i fiorettisti. Al maschile, infatti, si gareggia a Parigi e in terra transalpina vedremo soltanto sabato Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, reduci dalle Olimpiadi nella stessa città, già qualificati di diritto al tabellone principale. Otto italiani, invece, dovranno passare dalle forche caudine delle qualificazioni: venerdì tocca pertanto a Edoardo Luperi, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Damiano Rosatelli e Mattia De Cristofaro salire in pedana.

Infine, ma non per importanza, il Grand Prix di Tunisi. La prima giornata di gar,e in programma venerdì mattina, è dedicata agli assalti preliminari della prova femminile: c’è solo un’azzurra già qualificata di diritto al tabellone principale e si tratta di Michela Battiston, sono altre undici invece le nostre portacolori che proveranno a conquistare il pass passando dalle qualificazioni e si tratta di Martina Criscio, Chiara Mormile, Mariella Viale, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Alessia Di Carlo, Giulia Arpino, Benedetta Fusetti, Michela Landi e Carlotta Fusetti.

IL PROGRAMMA DEI TRE APPUNTAMENTI

CDM HONG KONG

Venerdì 10 gennaio

Ore 2 (in Italia): Fase a gironi e tabellone preliminare gara individuale femminile

Sabato 11 gennaio

Ore 2 (in Italia): Tabellone principale gara individuale femminile

Fasi finali dalle ore 11 (in Italia)

Domenica 12 gennaio

Ore 1 (in Italia): Gara a squadre femminile

Fasi finali dalle ore 8,30 (in Italia)*

CDM PARIGI

Venerdì 10 gennaio

Ore 9: Fase a gironi e tabellone preliminare gara individuale maschile

Sabato 11 gennaio

Ore 9: Tabellone principale gara individuale maschile

Fasi finali dalle ore 17

Domenica 12 gennaio

Ore 9: Gara a squadre maschile

Fasi finali dalle ore 15.30

GRAND PRIX TUNISI

Venerdì 10 gennaio

Ore 10: Fasi preliminari gara femminile

Sabato 11 gennaio

Ore 10: Fasi preliminari gara maschile

Domenica 12 gennaio

Ore 9: Inizio tabellone principale gara femminile

Ore 10.10: Inizio tabellone principale gara maschile

Ore 18: Fasi finali

