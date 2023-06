Scherma, 24 italiani convocati per gli Europei di Plovdiv: ci si giocano punti per Parigi 2024

In pedana agli europei, con lo sguardo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: sono 24 gli azzurri convocati per il torneo continentale individuale di scherma, in programma a Plovdiv dal 16 al 18 giugno. La manifestazione, oltre ai titoli europei, metterà in palio punti per la qualifica olimpica a livello individuale, mentre per le competizioni a squadre la corsa verso Parigi 2024 si sposterà a fine mese a Cracovia, nell’ambito dei Giochi Europei. Sono 24 in tutto gli azzurri scelti dai ct Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola, più una riserva per specialità. Nel fioretto convocati Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi per la gara femminile; Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi tra i maschi. Nella spada Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara sono i quattro uomini selezionati; tra le donne, invece, le azzurre prescelte sono Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Infine, la sciabola: per la gara maschile convocati Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Luigi Samele; nella prova femminile in pedana Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile. Le prove degli Europei di scherma prenderanno il via il 16 giugno con la spada maschile e il fioretto femminile, il 17 toccherà a spadiste e sciabolatori, chiusura il 18 con fioretto maschile e sciabola femminile.