In Francia oltre 600 atleti in pedana: Italia protagonista con un podio e tanti piazzamenti di rilievo

È arrivata ieri la grande soddisfazione per la scherma italiana al Circuito Europeo Under 23 di spada a Colmar. Sul terzo gradino del podio è salita Gaia Caforio, bronzo dopo una giornata intensa e di altissimo livello tecnico. A un passo dalla medaglia si sono fermati Carola Maccagno (7ª nella prova femminile) e Simone Mencarelli (8° nella gara maschile).

La competizione francese ha visto oltre 600 atleti al via, trasformandosi in una vera maratona schermistica. Tra le 213 spadiste, Caforio – portacolori dell’Aeronautica Militare – ha brillato fin dalle prime fasi: dopo un percorso netto, ha battuto negli ottavi la svedese Eriksson (15-7), prima di imporsi nel derby tricolore dei quarti contro Maccagno (15-12). In semifinale si è arresa solo all’ucraina Conrad (15-13), conquistando comunque una prestigiosa terza piazza.

Nella stessa gara, Maccagno ha chiuso settima, mentre tra le altre azzurre da segnalare il 17° posto di Giulia Paulis e il 20° di Federica Isola.

In campo maschile, dove erano iscritti quasi 400 spadisti, l’Italia ha confermato il proprio valore. Mencarelli, dopo aver eliminato l’azzurro Fabrizio Cuomo (15-11), si è fermato ai quarti di fronte al tedesco Bellmann (15-6), chiudendo ottavo. Ottimi piazzamenti anche per Cuomo (12°), William David Sica (14°), Edoardo Strobbia (15°) e Riccardo Cedrone (16°), con ben cinque italiani tra i migliori 16.

Da segnalare anche le gare disputate ieri in altre sedi: a Barcellona, nel Circuito Satellite FIE di spada femminile, Alice Pieracciani è stata la migliore delle italiane con il 16° posto, mentre a Sofia nella sciabola maschile Lorenzo Ottaviani ha chiuso 17°. Nel fioretto Under 17 a Göteborg, infine, 14ª posizione per Sara Rizzato, miglior azzurra della prova.