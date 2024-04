Running, Vivacittà 2024: successi per Loitanyang e Volpe

Sono stati ben 40.000 i podisti che hanno preso parte a quest’edizione di Vivacittà, una corsa per la pace, la legalità e l’inclusione che ha coinvolto 38 città in tutta Italia e a cui ha dato il via in diretta Radio 1 Rai. Nella prova maschile, ad imporsi è stato il 30enne keniano Simon Kibet Loitanyang dell’Atletica Vomano, a Pescara, con il crono di 30:42. Battuti il il 23enne burundese Patrick Nimubona (30:58), secondo anche nella classifica assoluta nazionale, e il marocchino Ayoub Bouras, vittorioso della gara di Livorno con il tempo di 31:07. Tra le donne, invece, successo per la 21enne di Noicattaro (Ba) Rebecca Volpe, dell’Alteratletica Locorotondo, che in quel di Bari ha fermato il cronometro in 36.35. Alle sue spalle la 36enne Carla Cocco, che ha vinto la prova di Latina in 37:56, e Gloria Venturelli, vincitrice assoluta del Vivicittà 2022, capace di assicurarsi la prova di Reggio Emilia in 38:28.