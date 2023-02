Running, Bari Med Marathon: seconda edizione all’insegna dell’innovazione

È stata presentata questa mattina la seconda edizione di Bari Med Marathon, manifestazione podistica dedicata ai 22 paesi del Mediterraneo e in programma nel capoluogo il 24-25-26 febbraio. Un evento sportivo che cercherà di sfruttare l’occasione per affermare Bari come città che accoglie e unisce anche grazie ad iniziative sportive agonistiche. Presenti alla conferenza stampa il sindaco Antonio Decaro, il presidente di Confindustria Bari Bat Sergio Fontana, l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli, il console di Albania, Arjan Vasjari, Annabella Cascione Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Bari Bat, Luca Patrizi, capitano Guardia di Finanza.

Parola al Sindaco che ci ha tenuto ad affermare: “Bari Med Marathon apre la stagione delle mezze maratone, disciplina che da qualche anno vede la partecipazione di migliaia di persone tra professionisti e appassionati. Questa manifestazione inoltre si caratterizza per l’attenzione ai lavoratori stimolando politiche di welfare aziendale che puntano al benessere dei dipendenti attraverso lo sport. Si aggiunge poi il connubio con i settori del turismo, dell’innovazione e del dialogo con i Paesi del Mediterraneo a cominciare dall’Albania, cui la Med Marathon quest’anno è dedicata e città sorella di Bari da tanto tempo ormai. Sarà certamente una grande festa”.