Brunello Crossing, presentata la sesta edizione: tanti runner al via in Toscana domenica 12 febbraio

Manca sempre meno alla sesta edizione del Brunello Crossing, importante appuntamento per tutti gli appassionati di running. Nella giornata di domenica 12 febbraio, nel cuore di Montalcini (SI) – luogo di partenza e arrivo – andrà in scena una gara che vedrà ai nastri di partenza numerosi campioni di trail running, corsa in montagna e skyrunning. Si correrà su tre distanze: il 45km Trofeo Banfi D+ 1.820m+, il 24km Trofeo Ciacci Piccolomini D’Aragona 1.050m D+ e il 14km Trofeo Barbi 634m D+. Spazio anche per la Brunello Crossing – Walk & Nordic Walking, camminata di 13 km nonché un’occasione unica anche per perdersi nello splendido scenario del territorio della val d’Orcia, al cospetto delle colline toscane.

Tra i protagonisti al via spiccano Davide Cheraz e Julia Kessler, campioni in carica, ma anche Andreas Reiterer, bronzo ai Mondiali nel trail lungo nel 2022, Giacomo Forconi, favorito nei 24 km, e Camilla Magliano. Saranno accolti anche gli amici a quattro zampe, che potranno partecipare a tutte le distanze purché siano sempre tenuti al guinzaglio. Infine, a contorno della gara ci sarà un ricco programma di iniziative, che prevede tra le altre la “Visita in Cantine” e il “Brace Pasta Party”, anche per vegetariani e vegani.