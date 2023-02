Fedez: “Karate sport inutile”. Luigi Busà replica: “No, insegna rispetto. Vieni ad allenarti con noi” (VIDEO)

Fedez irride il karate, Luigi Busà replica. “Penso che lo sport come una canzone può piacere o non piacere ma non credo che sia inutile”, ha esordito il campione olimpico di Tokyo 2020. Nell’episodio di Muschio Selvaggio con Marvin Vettori ospite, Fedez aveva rivelato di essere “cintura blu di karate” ma di “aver perso anni della mia vita a imparare cose completamente inutili, come dare il pugno così…ma chi dà il pugno così? Sono mossette goliardiche”. Busà, nella sua replica sui social, spiega che “il karate è una delle più antiche arti marziali che esiste e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e per gli altri partiamo tutti dallo stesso livello fin da piccolini, ad arrivare poi a grandi campioni che vincono europei, mondiali, fino alle Olimpiadi. Ovviamente a Fedez lo invito un giorno ad allenarci insieme perché mi piacerebbe farti scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Busà (@luigibusa1)