2 Santuari Running: Roffino, Fontana e Mosca tra i protagonisti della corsa del 2 giugno

E’ tutto pronto per la quindicesima edizione della 2 Santuari Running che prenderà il via domani, venerdì 2 giugno. I runner iscritti affronteranno i circa 20 chilometri che uniscono il Santuario di Graglia a quello di Oropa, “lungo una balconata mozzafiato sul Biellese”, come cita il motto dell’evento. Il dislivello complessivo è di circa 400 metri e il tempo massimo consentito di 3 ore: la partenza è prevista alle ore 9.30. Quest’anno non sarà invece presente la gara trail che aveva affiancato quella running nelle due precedenti edizioni. Le iscrizioni sono state chiuse martedì sera e i numeri sono in linea con quelli della precedente edizione con 106 gli atleti preiscritti quasi tutti biellesi.

Tra gli atleti che prenderanno il via alla 2 Santuari Running ci saranno le stelle Valeria Roffino (Fiamme Azzurre), Michele Fontana (Aeronautica) e Alberto Mosca (Atl. Potenza Picena). Per quanto riguarda le premiazioni ai primi tre assoluti uomini e donne premi in buoni benzina: un montepremi di circa 1000 euro in cesti alimentari verrà suddiviso tra i migliori delle categorie d’età previste: da PS a S70+ Il Trofeo Memorial Jean Marc Mosca verrà assegnato alla prima società della classifica a punti. Saranno premiate anche la 2a e la 3a società classificate.

Alberto Mosca vanta ben 8 vittorie interrottamente dal 2010 al 2017 ed è in testa nell’albo d’oro, seguono con un’affermazione a testa Rosario Baratono (2008), Massimo Lanza (2009), Stefano Velatta (2018), Paolo Gallo (2019), Vezio Bozza (2021) e Robert Britton (2022). Per quanto riguarda le donne, invece, a quota due successi ci sono Ilaria Zaccagni (2010 – 2012) e Lara Giardino (2016 – 2017). Una vittoria per Beatrice Lanza (2008), Maria Luisa Riva (2009), Marta Gariglio (2011), Viviana Vellati (2013), Sarah Aimee L’Epee (2014), Cristina Dosio (2015), Katarzyna Kuzminska (2018), Debhora Li Sacchi (2019) e Jessica Oosterloo (2022).