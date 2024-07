Rugby, test match Tonga-Italia: il XV scelto da Quesada per la seconda partita del tour estivo

La formazione dell’Italrugby per il test match in casa di Tonga, secondo appuntamento con il tour estivo che la nazionale italiana sta affrontando nel Pacifico del Sud e in Giappone. Appuntamento alle 4:00 del mattino italiano di venerdì 12 luglio al Teufaiva Stadium di Nuku’alofa, per quello che sarà il sesto confronto fra Tonga e Italia: il bilancio dei precedenti dice 3-2 in favore degli Azzurri, che però hanno permesso l’ultima sfida andata in scena nel 2016 a Padova quando i tongani si imposero allo scadere per 17-19. Ad arbitrare l’incontro sarà l’argentino Damian Schneider.

Rispetto alla sconfitta con Samoa, il ct Gonzalo Quesada cambia otto titolari: il triangolo allargato sarà formato da Capuozzo, Monty Ioane e da Jacopo Trulla che torna a vestire l’azzurro dopo due anni dall’ultima volta. Confermati Brex e Menoncello come centri, in regia insieme a Garbisi spazio a Page-Relo. Quarantesima presenza per capitan Lamaro in terza linea, con lui ci saranno Lorenzo Cannone e Zuliani.

Otto i cambi apportati dal ct Quesada al XV titolare rispetto alla formazione sconfitta ad Apia da Samoa nel test inaugurale del tour: triangolo allargato formato da Capuozzo – fresco campione di Francia con Tolosa – Jacopo Trulla, che torna a vestire la maglia azzurra a due anni di distanza dall'ultima volta, e Monty Ioane. In seconda linea Ruzza e Iachizzi, mentre in prima linea si rivedono Riccioni – che mancava in campo con l'Italia dalla Rugby World Cup 2023 – e il rientrante Nicotera assieme al confermato Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Spagnolo, Ferrari, Niccolò Cannone, Zambonin, Alessandro Garbisi, Marin e Vintcent.

La formazione azzurra per Tonga-Italia

15 Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 19 Caps)

14 Jacopo Trulla (Zebre Parma, 8 Caps)

13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 36 Caps)

12 Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 18 Caps)

11 Monty Ioane (Lione 31 Caps)

10 Paolo Garbisi (Toulon Rc, 37 Caps)

9 Martin Page-Relo (Lione, 9 Caps)

8 Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 20 Caps)

7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 39 Caps) – capitano

6 Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 22 Caps)

5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 55 Caps)

4 Edoardo Iachizzi (Benetton Rugby, 7 Caps)

3 Marco Riccioni (Saracens, 26 Caps)

2 Giacomo Nicotera (Stade Francais, 23 Caps)

1 Danilo Fischetti (Zebre Parma, 42 Caps)