Gli Azzurri del rugby sono stati sconfitti per 36-20 dalla Croazia, nella partita amichevole andata in scena a Parenzo. Si tratta della terza amichevole di avvicinamento ai Campionati Mondiali 2025. Entrambe le formazioni sono scese in campo con diversi assenti, tra infortuni e indisponibilità. L’Italia ha fatto a meno dei gemelli Marco e di Simone Mengon, ma sono mancati all’appello anche il capitano Andrea Parisini, Leo Prantner, Domenico Ebner e Mikael Helmersson. Gli azzurri incassano la sconfitta, ma si preparano già a ripartire per la Yellow Cup. dal 3 al 5 gennaio, la compagine tricolore è attesa in Svizzera, a Winterthur. Qui andranno in scena due amichevoli; la prima contro i Paesi Bassi, la seconda contro il Kosovo. Il 6 gennaio è poi in programma la tournée tedesca tra Hildesheim, Flensburg e Herning. L’Italia affronterà nelle varie tappe Tunisia, Algeria e Danimarca.

Il DT Riccardo Trillini commenta la prestazione odierna della squadra: «Abbiamo degli equilibri precari e, com’è vero che quando siamo al completo le rotazioni sono la nostra forza, al contrario quando mancano 6/7 giocatori le difficoltà vengono fuori. Oggi era una partita di preparazione per la quale avevamo lavorato tanto. Pensavamo di poter fare meglio, ma a mio avviso due grandi fattori hanno inciso: la qualità dei tiri e la incredibile mole di palloni persi, a volte regalati e messi nelle mani di una squadra super motivata, con in campo tanti giovani che volevano mettersi in mostra per giocarsi un posto ai Mondiali. È una sconfitta che non possiamo archiviare con troppa facilità e questo non tanto per il risultato, quanto perché il controllo individuale del gioco e il nostro piano gara sono venuti meno». Il programma della Yellow Cup: 3 gennaio 2025 h 18:30 Svizzera – Italia

4 gennaio 2025 h 15:30 Italia – Paesi Bassi

5 gennaio 2025 h 14:30 Italia – Kosovo 14 gennaio 2025 h 18:00 Italia – Tunisia

16 gennaio 2025 h 18:00 Italia – Algeria

18 gennaio 2025 h 20:30 Danimarca – Italia