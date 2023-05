Rugby, gli azzurri a Pergine Valsugana in vista del Mondiale: “Faremo un lavoro preciso e mirato”

Il Ct della nazionale italiana di rugby Kieran Crowley ha annunciato i convocati per la preparazione estiva alla Rugby World Cup ‘Francia 2023’ in programma ad autunno. Il raduno per i 46 giocatori disponibili è in programma il 5 giugno a Pergine Valsugana, in Trentino. Dopo l’assenza nel Guinness Sei Nazioni 2023, si rivedono Faiva, Ioane, Alongi, Nocera, Mori, Halafihi e Nemer. Presenti anche Lucchesi e Marin, in recupero dagli infortuni che li hanno costretti a saltare il Torneo 2023. Esordio tra i convocati per il seconda linea degli Harlequins Dino Lamb e per l’utility back dello Stade Francais Paolo Odogwu.

Ottimista Crowley: “Vivremo un periodo molto lungo, formativo e interessante a Pergine Valsugana in preparazione di uno dei momenti più importanti nella vita di uno sportivo come il Mondiale. Avremo a disposizione una rosa allargata con giocatori che seguiranno un lavoro preciso e mirato in base al ruolo e alle singole necessità. Nei primi due raduni il gruppo non sarà al completo in modo da dare il giusto recupero a tutti gli atleti e consentire loro di essere nelle migliori condizioni possibili per i Test Match pre-mondiali. Nel primo raduno di luglio il gruppo sarà al completo. Sarà molto importante avere l’apporto di tutti i componenti del team – giocatori e staff – per proseguire nella costruzione e consolidamento delle fondamenta di questo gruppo”, ha dichiarato il tecnico.

Questa la lista allargata degli atleti selezionati per i raduni di Pergine Valsugana:

Piloni

Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, esordiente)

Pietro CECCARELLI (Brive, 26 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 44 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 30 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps) – a disposizione dall’1 luglio

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens, 19 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 21 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 46 caps)

Epalahame FAIVA (Hurricanes, 5 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 1 cap)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 12 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)

Edoardo IACHIZZI (Vannes, 5 caps)

Dino LAMB (Harlequins, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 41 caps)

David SISI (Zebre Parma, 27 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 9 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 26 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 46 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 12 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 10 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 13 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)

Martin PAGE-RELO (Stade Toulousain, esordiente)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 19 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 71 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo GARBISI (Montpellier, 24 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 23 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 10 caps)

Luca MORISI (London Irish, 44 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 12 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Montanna IOANE (Melbourne Rebels, 17 caps)

Federico MORI (Bordeaux, 12 caps)

Paolo ODOGWU (Stade Francais, esordiente)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 44 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Gloucester Rugby, 20 caps)