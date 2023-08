Rugby, a Treviso l’Italia travolge il Giappone nell’ultimo test match prima dei Mondiali

Grande prestazione dell’Italia del rugby a Treviso, sede dell’ultimo test match che ha concluso il cammino di avvicinamento ai Mondiali in Francia, in programma dall’8 settembre al 28 ottobre. Gli azzurri del ct Kieran Crowley hanno avuto la meglio per 42-21 del Giappone allo stadio Stadio Monigo, nella quarta e ultima amichevole estiva, valida per le Vittoria Assicurazioni Summer Series, al termine di un incontro equilibrato per almeno settanta minuti e risolto nel finale con cinismo e autorità dalla Nazionale. Migliore in campo Ange Capuozzo, ma tutta la squadra ha disputato una prestazione maiuscola. Monty Ioane è stato autore di tre mete e 15 punti, meta per l’Italia anche da parte di Stephen Varney e Martin Page-Relo, mentre Tommaso Allan ha realizzato 4 trasformazioni e messo a segno 3 calci piazzati. Nel girone dell’Italia dei Mondiali, oltre ai padroni di casa della Francia, anche Nuova Zelanda, Namibia e Uruguay, avanzano ai quarti le prime due.