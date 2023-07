Italrugby, Mondiali U20: Brunello sceglie il XV per affrontare la Georgia

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana U20 di rugby, Massimo Brunello, ha scelto la formazione che affronterà la Georgia nella sfida valevole per la Pool C dei Mondiali di categoria in corso di svolgimento in Sudafrica. Il match sarà decisivo per la qualificazione a una delle tre fasce di playoff in programma nella giornata del 9 luglio (dal 1° al 4° posto; dal 5° all’8° posto; dal 9° al 12°). Dopo la storica vittoria ottenuta contro i padroni di casa e il contemporaneo successo della Georgia sull’Argentina, è ancora possibile ogni scenario, con gli azzurrini pronti a puntare al miglior risultato di sempre per una Nazionale tricolore in un torneo iridato di categoria.

Ecco la formazione azzurra: 15. Alessandro Gesi (2003, Livorno Rugby), 14. Francesco Bini (2004, Florentia Rugby), 13. Dewi Passarella (2003, Benetton Rugby Treviso), 12. Nicola Bozzo (2004, Us A. Perpignan), 11. Lorenzo Elettri (2004 – Rugby Rovigo Delta), 10. Simone Brisighella (2004, Rugby Viadana 1970), 9. Lorenzo Casilio (2004, Rugby Paese), 8. Jaopo Botturi (2004 – Rugby Calvisano), 7. David Odiase (C – 2003, Oyonnax Rugby), 6. Fabio Ruaro (2003, Rugby Parma F.C. 1931), 5. Pietro Turrisi (2003, Racing 92 Paris), 4. Alex Mattioli (2003, Rugby Colorno 1975), 3. Marcos Francesco Gallorini (2004, Unione Rugby Capitolina), 2. Nicholas Gasperini (2004, Stade Francais Paris), 1. Riccardo Bartolini (2003, Cavalieri U.R. Prato Sesto).