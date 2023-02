Inghilterra-Italia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2023 rugby

Tutto pronto per Inghilterra-Italia, partita valevole per il secondo turno del Guinnes Sei Nazioni maschile 2023 di rugby. Gli azzurri di Kieran Crowley, dopo aver sfiorato l’impresa contro i campioni in carica della Francia, tornano in campo per provare a conquistare il primo successo nel torneo. La formazione inglese però proverà a sfruttare il campo di casa per riscattare la sconfitta interna rimediata contro la Scozia al primo turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di domenica 12 febbraio sul campo del Twickenham di Londra, in Inghilterra. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Inghilterra-Italia del Sei Nazioni 2023 di rugby maschile.

STREAMING E TV – La partita Inghilterra-Italia del Sei Nazioni 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, visibile anche in streaming su Sky Go e Now, ma anche in diretta tv in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su (tv8.it). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.