Cresce l’attesa per il combattimento in programma al Palazzetto dello Sport di Carbonia venerdì 13 dicembre, in cui l’Italia tenterà di riappropriarsi di un titolo continentale. A provarci sarà Francesco Grandelli, 30enne torinese che sfiderà sul ring per la corona europea dei pesi piuma il campione in carica, lo spagnolo Cristobal Lorente. Reduce dal successo ai danni del romano Mauro Forte, il pugile iberico vanta un’altezza superiore alla norma e vanta un jab particolarmente pericoloso. Grandelli potrà tuttavia giocarsi le proprie chance, tanto che ha parlato di “una profonda convinzione di vincere” presente in lui.

“E’ una grande opportunità, per me e per il pugilato italiano” ha aggiunto Grandelli. Protagonisti alla riunione di Carbonia anche il massimo leggero Fabio Turchi e l’imbattuto peso piuma Patrick Cappai, attesi da due incontri molto importanti. L’evento è organizzato dalla Opi Since 82 della famiglia Cherchi in collaborazione con la Bazooka Events di Luciano Abis e la New Spartans Club, con il patrocinio della Federboxe (Fpi), della Regione Autonoma della Sardegna/Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, e dei comuni di Carbonia, Sant’Antioco e Carloforte. Diretta in esclusiva su Dazn.