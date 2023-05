Boxe, Lomachenko scoppia in lacrime dopo la sconfitta con Haney: “Ho pensato a mio figlio” (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 58

Vasiliy Lomachenko è scoppiato a piangere nel dietro le quinte della MGM Arena di Las Vegas dopo la sconfitta per decisione unanime contro Devin Haney. La vittoria dello statunitense è stata contestata dallo staff dell’ucraino, che in conferenza stampa ha parlato delle sue lacrime post incontro: “Mio figlio ogni giorno mi diceva ‘And the New’ e in quel momento ho pensato a lui”. Anche il suo manager Egis Klimas ha preso parola: “Cosa c’è di male nel piangere? Quando sei felice, sorridi. E’ normale provare un po’ di emozione, non c’è niente di sbagliato”.