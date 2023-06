Boxe, Europei 2023: tredici italiani in gara per staccare i pass Olimpici

Dal 21 giugno al 2 luglio a Cracovia, in Polonia, si disputeranno gli Europei di boxe, primo evento di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. In gara ci saranno tredici atleti italiani, 7 Azzurri e 6 Azzurre, tutti in corsa per i Pass Olimpici, che complessivamente sono 44, ovvero 22 per gli uomini e altrettanti per le donne. Il Torneo Pugilistico, che si svolgerà presso la Nowy Targ Arena, vedrà la partecipazione dei seguenti pugili Italiani e relative categorie di peso:

51 Federico Emilio Serra (GS FIAMME ORO);

57 Michele Baldassi (GS FIAMME AZZURRE);

63,5 Gianluigi Malanga (GS FIAMME AZZURRE);

71 Salvatore Cavallaro (GS FIAMME AZZURRE);

80 Salvatore Cavallaro (GS FIAMME ORO);

92 Aziz Abbes Mouhiidine (GS FIAMME ORO);

92+ Diego Lenzi (PUG. ALOTO RENO);

50 Giordana Sorrentino (CS CARABINIERI);

54 Sirine Charaabi (GS FIAMME ORO);

57 Irma Testa (GS FIAMME ORO);

60 Alessia Mesiano (GS FIAMME ORO);

66 Assunta Canfora (GS FIAMME ORO);

75 Melissa Gemini (POL. FANUM VITERBO)