Ciclismo su pista, Europei 2024: Italia d’oro nell’inseguimento femminile a squadre. Bronzo per gli uomini

Si parla anche italiano in questa seconda serata di gare agli Europei di Apeeldoorn che aprono il 2024 del ciclismo su pista. E se le premesse sono queste, si può iniziare a sognare in vista dell’appuntamento più importante di quest’anno olimpico. A distanza di sette anni dall’ultima volta l’inseguimento a squadre femminile italiano è di nuovo d’oro grazie alla straordinaria prestazione in finale del quartetto composto da Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster. Una finalissima a senso unico, in cui le nostre ragazze con il tempo di 4’12″551 hanno disintegrato la forte Gran Bretagna, che già a un paio di giri dalla conclusione aveva alzato bandiera bianca, chiudendo poi in 4’15″950.

Ma la sessione serale si era aperta con l’inseguimento a squadre maschile, dove l’Italia – pur orfana di Filippo Ganna – riesce a conquistare uno splendido bronzo ai danni della Germania. Il quartetto composto da Davide Boscaro, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan chiude in 3’49″972 con la squadra tedesca che non riesce a rispondere al forcing azzurro e si arrende nel finale non facendo meglio di 3’52″158. Come da pronostico, anche in questo caso è la Gran Bretagna a salire sul gradino più alto del podio dopo aver avuto la meglio sulla Danimarca nell’atto conclusivo per la medaglia d’oro.

Ma le emozioni non sono finite qui, con l’Italia protagonista anche in altre finali quest’oggi. Matteo Bianchi, miglior tempo nelle qualificazioni, sarà impegnato nel chilometro da fermo. Poi sarà il turno della madison maschile, dove Simone Consonni e Michele Scartezzini proveranno a non far sentire la pesante assenza di Elia Viviani. In chiusura di programma lo scratch femminile con Martina Fidanza.