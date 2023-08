Italia-Repubblica Dominicana, Casalone: “Ci portiamo a casa la reazione nel finale”

“La Repubblica Dominicana è una squadra forte e lo ha dimostrato, hanno trovato dei canestri importanti soprattutto all’inizio del terzo quarto. I ragazzi erano super concentrati con una buona partenza, poi purtroppo abbiamo tirato con percentuali non così alte al contrario loro”. Queste le dichiarazioni di Edoardo Casalone, vice allenatore della nazionale di basket, ai microfoni di Sky Sport il ko dell’Italia contro la Rep. Dominicana ai Mondiali. “I ragazzi sono stati però eccezionali nel finale, ci siamo anche riavvicinati per provare a vincere. La reazione ce la portiamo a casa, la squadra tiene tanto a vincere e proverà a farlo anche nella prossima partita”, aggiunge. “È stata una partita dura, con tanti contatti. I ragazzi hanno giocato intensamente, ci hanno provato fino alla fine. Quella è la cosa più importante. Qualcosa da mettere a posto ci sarà e ci dobbiamo lavorare. Ora pensiamo alle Filippine“, conclude Casalone dopo una partita che ha visto Pozzecco abbandonare la panchina per espulsione.