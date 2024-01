Pallanuoto: Setterosa e Settebello pronti per i Mondiali di Doha

Le due nazionali italiane di pallanuoto si apprestano ad affrontare la 21esima edizione dei Mondiali di nuoto, in programma a Doha dal 12 al 18 febbraio. L’obiettivo di Settebello e Setterosa è quello di centrare la qualifica olimpica attraverso gli ultimi pass a disposizione per Parigi 2024. La Nazionale maschile vuole fare meglio dell’anno scorso a Fukuoka, dove ha chiuso quinta, mentre quella femminile cerca la conferma dopo il bronzo di sei mesi fa, risultato che garantirebbe l’accesso olimpico.

Il Settebello partirà il 30 gennaio per Dubai dove affronterà un common training insieme ai vicecampioni olimpici e mondiali della Grecia e i vicecampioni europei della Croazia. Gli azzurri raggiungeranno poi Doha il 2 gennaio, dove esordiranno il 5 febbraio alle ore 17.00 italiane contro il Kazakhistan. Secondo match il 7 febbraio contro i campioni del mondo dell’Ungheria, infine contro la Romania il 9. Per quanto riguarda il Setterosa invece, la partenza per Dubai è programmata per il 2 febbraio. L’esordio avverrà il 4 febbraio alle 16.30 contro la Gran Bretagna, poi il 6 febbraio contro il Sud Africa e infine l’8 contro il Canada. La prima classificata di ogni gruppo si qualificherà direttamente per i quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare dagli ottavi.

I convocati del CT Alessandro Campagna: Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvarosi), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia (RN Savona).

Le convocate del CT Carlo Silipo: Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).