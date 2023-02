Pallanuoto, Champions League: la Pro Recco domina la Dinamo Tbilisi

Vittoria della Pro Recco nell’ultima partita del girone di andata della Champions League 2022/2023. I campioni d’Europa hanno battuto la Dinamo Tbilisi per 3-13 (0-3, 1-2, 2-4, 0-4) mantenendo la prima posizione del girone A in attesa dei risultati di Barceloneta e Olympiacos.

Senza Ivovic, Aicardi e Cannella, lasciati a riposo, i biancocelesti partono subito forte e vanno sullo 0-2 nel primo minuto e mezzo di gioco con Younger e il rigore di Zalanki. I ragazzi di Sukno allungano ancora prima della sirena con Hallock per il +3 che chiude il tempo. I campioni d’Italia si portano sullo 0-4 con la controfuga di Zalanki a metà del secondo tempo, poi Fondelli capitalizza la superiorità del +5. Vlahovic segna poi l’1-5 a due minuti dal cambio campo, e i georgiani raddoppiano dopo 80 secondi del terzo tempo grazie a Tkeshelashvili. La Pro Recco va a segno tre volte nella prima metà di quarto comincia Loncar, Hallock e Echenique per il 2-8. Rosario allunga a 160 secondi dalla sirena, e Pjesivac va a segno per il 3-9. La Pro Recco va in doppia cifra con Hallock, e dopo trenta secondi il numero sei si mette in proprio scaraventando in rete il 3-11. A chiudere i conti Echenique e Loncar.

“Sono contento della prestazione dei ragazzi, abbiamo fatto una ottima partita in difesa e giocato con un buon ritmo – le parole di Sukno a fine gara – Non è stato facile, la squadra è arrivata in Georgia solo stamattina all’alba a causa della cancellazione del volo per Istanbul, ma abbiamo fatto bene e ci siamo preparati per l’importante partita di sabato contro il Brescia: abbiamo poco tempo ma siamo pronti per andare a vincere”.