Pallanuoto, al via il raduno del Settebello per la Sardinia Cup. Campagna: “Olimpiadi obiettivo primario”

Il Settebello, guidato dal ct Alessandro Campagna, sarà a Cagliari fino al 22 dicembre nella quale, tra il 19 e il 21, disputerà la ‘Sardinia Cup’ che include nella competizione anche Australia, Montenegro e Francia, per l’inizio dei due mesi di raduno collegiale in preparazione alla stagione 2024. L’annata che verrà vedrà le calottine azzurre essere impegnate agli europei di Zagabria (4-16 gennaio) e ai Mondiali in Qatar (2-18 febbraio) che, tra gli altri, distribuiranno tre pass olimpici per le squadre europee. Olimpiadi di Parigi 2024 che sono il vero grande obiettivo di squadra e allenatore. Queste le parole del commissario tecnico azzurro: “Il nostro target è la qualificazione alle Olimpiadi. L’obiettivo stagionale e conquistare il pass olimpico ed essere presenti a Parigi. Il raduno di questi due mesi col torneo Sardinia e quello di Malta mi permetteranno di capire come gestire la squadra. E’ chiaro che andare a medaglia agli europei e/o ai mondiali sarebbe bello, ma le Olimpiadi sono il nostro obiettivo primario“.

Questi i convocati: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte, Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia (RN Savona). Lo staff sarà così composto: Amedeo Pomilio (assistente tecnico), Alessandro Amato (preparatore atletico), Goran Volarevic (preparatore dei portieri ), Bruna Rossi (psicologa), Vincenzo Ciaccio (medico), Riccardo Cipolat e Michele Mannarini (fisioterapisti) e Paolo Baiardini (video analista).