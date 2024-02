Mondiali Pallanuoto Doha 2024, Settebello in finale. Il ct Campagna: “Gran risultato, tutti monumentali”

“Questo è un grande risultato. Andare tre volte in finale nelle ultime quattro edizioni è una cosa molto bella. Adesso festeggiamo il giusto nello spogliatoio e poi pensiamo alla finale perché l’ultimo atto di un campionato del mondo è sempre una partita combattutissima”. Sandro Campagna è soddisfatto dopo la gran vittoria del suo Settebello, che sconfiggendo la Spagna 8-6 ha conquistato l’accesso alla finale dei Mondiali di Doha. “E’ stata una partita molto tattica, la Spagna gioca bene, devi colpirla chirurgicamente perché se fai troppo casino partono in contropiede. E l’abbiamo visto nel finale”, ha aggiunto ai microfoni di Raisport. “Nella riunione di oggi sono entrato nei particolari e mi ero dimenticato quello dell’attacco. Quando ho richiamato i ragazzi dalla stanza mi hanno detto che sapevano già tutto. Quindi ero sicuro. Del Lungo? Tutti sono stati monumentali, lui qualcosa in più. Qualche parata uno contro zero quando sembrava gol. Ha dato sicurezza con l’uomo in meno. La squadra di oggi mi ha commosso perché saltavamo come dei grilli, con ritmi e le spaziature giuste. Io mi sono divertito”.

Nel post-partita ha parlato anche il capitano Francesco Di Fulvio: “Sono orgoglioso di fa parte di questo gruppo. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo un grande carattere, ora ci manca un piccolo tassello”. Protagonista di giornata l’Mvp del match, ovvero Marco Del Lungo. “La squadra mi ha messo nelle condizioni migliori per esprimermi così bene. Abbiamo difeso bene tutti e poi io ho fatto qualche grande intervento. Volevamo il pass olimpico e ottenendolo ci siamo tolti un gran peso. Poi è stato bello anche continuare questa cavalcata”, ha dichiarato il portiere dell’Italia.