È appena cominciato il 2025, anno importante per la pallamano: mancano infatti meno di due settimane al via dei Campionati Mondiali 2025. Il 14 gennaio infatti la Nazionale italiana scenderà in campo contro la Tunisia a Herning, in Danimarca, per la prima sfida della 29esima edizione del torneo mondiale. La squadra azzurra si radunerà da oggi a Winterthur, in Svizzera, dove affronterà tre amichevoli in tre giorni consecutivi dal 3 al 5 gennaio, nel torneo denominato Yellow Cup, come parte della preparazione. Le gare della Yellow Cup, in diretta su Sky Sport, vedranno l’Italia impegnata contro Svizzera (venerdì 3 gennaio), Paesi Bassi (sabato 4) e Kosovo (domenica 5).

La lista dei convocati, diramata dal CT Riccardo Trillini, comprende 19 giocatori, tra cui i ritorni del portiere Domenico Ebner e del terzino Mikael Helmersson dopo gli impegni di entrambi in Bundesliga, mentre nella lista compaiono anche l’ala Jeremi Pirani e il terzino Alessio Moretti. Rimangono invece indisponibili a causa di problemi fisici Andrea Parisini e Marco Mengon. Dopo la Yellow Cup, la squadra italiana proseguirà la sua preparazione in Germania, con l’amichevole contro i padroni di casa dell’Eintracht il 9 gennaio, prima di trasferirsi a Flensburg e poi a Herning per il debutto mondiale. Al termine della Yellow Cup verrà definito l’elenco definitivo dei convocati ai Campionati Mondiali.

I convocati azzurri per la Yellow Cup

PORTIERI:

Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER),

Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils),

Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI:

Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP),

Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago),

Jeremi Pirani (AS – 1994 – Tremblay\FRA),

Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari),

Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten/GER

TERZINI E CENTRALI:

Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro),

Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER),

Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano),

Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg\GER),

Alessio Moretti (TS – 1994 – Cassano Magnago),

Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano),

Giacomo Savini (TD\CE – 1998 – Cassano Magnago),

Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA)

PIVOT:

Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen),

Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils),

Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Emanuele Panetti (scout man)

STAFF MEDICO: Angelo Semeraro (medico), Federico Di Santo (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio

Il calendario dei Mondiali 2025: le avversarie dell’Italia

Il calendario dei Mondiali 2025 vedrà l’Italia affrontare Tunisia, Algeria e Danimarca nel girone B, con le prime tre squadre di ogni girone che accederanno alla fase successiva portando con loro i punti ottenuti contro le squadre a loro volta qualificate. Le prime tre del Gruppo B, quello dell’Italia, incroceranno nel main round le migliori tre del Gruppo A formato da Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Svizzera. Le migliori due del main round accedono ai quarti di finale. La competizione coinvolgerà città in Croazia (a Parenzo, Varazdin e Zagabria), Danimarca (a Herning) e Norvegia (a Oslo), con le gare decisive e la finale del 2 febbraio ospitate in Norvegia, all’Unity Arena (impianto da 15mila posti).

Le città ospitanti

CROAZIA Zagabria – Arena Zagreb (15mila spettatori): ospiterà fase a gironi, main round, quarti di finale e semifinali Varaždin – Varaždin Arena (5.200 spettatori): ospiterà fase a gironi e main round Poreč – Žatika Sport Centre (3.700 spettatori): ospiterà fase a gironi

DANIMARCA Herning – Jyske Bank Boxen (12.500 spettatori): ospiterà fase a gironi e main round

NORVEGIA Oslo – Unity Arena (15mila spettatori): ospiterà fase a gironi, main round, quarti di finale, semifinali e finale



Le date dei Mondiali 2025 di pallamano