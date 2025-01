Ecco il programma della giornata di venerdì 3 gennaio 2025 per quanto riguarda i tornei di tennis in programma tra Asia e Oceania. E’ tempo di quarti di finale per quanto riguarda gli eventi di Brisbane (combined), Hong Kong (maschile), Auckland (femminile) e Sydney con quest’ultima che ospita la fase finale della United Cup (a squadre). Sono due i confronti che il tennis italiano seguirà attentamente: il primo è quello tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Munar, che si contendono un posto in semifinale a Hong Kong; il secondo è quello tra Italia e Repubblica Ceca, che vale la semifinale della United Cup.

Ordine di gioco Atp/Wta Brisbane

Tante sorprese finora nel torneo australiano, dove si sono salvate solamente poche teste di serie. Tra queste Dimitrov e Thompson, che si affronteranno, e Mirra Andreeva, opposta alla rediviva Jabeur. Occhi puntati infine su Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, prime forze del seeding dei rispettivi tabelloni. Eliminati tutti gli italiani (l’ultimo è stato Matteo Arnaldi, battuto in due tie-break da Opelka).

PAT RAFTER ARENA

dalle 2:00 – Kalinina vs (WC) Birrell

non prima delle 4:00 – Jabeur vs (8) Andreeva

non prima delle 5:30 – (8) Thompson vs (2) Dimitrov

non prima delle 9:30 – (1) Sabalenka o (15) Putintseva vs Bouzkova

non prima delle 11:00 – (1) Djokovic o Monfils vs (PR) Opelka

SHOW COURT 1

non prima delle 3:30 – Jarry vs Lehecka

non prima delle 6:00 – Krueger vs (Q) P.Kudermetova

non prima delle 7:30 – Mpetshi Perricard vs Mensik

Ordine di gioco Atp Hong Kong

Promettono spettacolo i quarti di finale dell’evento di scena a Hong Kong. Ad aprire il programma sarà Arthur Fils, favorito nel derby francese contro Muller, mentre a seguire toccherà al nostro Lorenzo Musetti. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno in quanto testa di serie numero 2, il carrarino ha debuttato con una comoda vittoria ai danni del canadese Diallo, proveniente dalle qualificazioni. Sulla sua strada ora lo spagnolo Jaume Munar, che non rappresenta affatto un ostacolo insormontabile ma non va neppure sottovalutato. Curiosità infine di rivedere in azione Kei Nishikori, reduce da uno splendido successo in rimonta ai danni di Khachanov.

CENTRE COURT

dalle 6:00 – Muller vs (4) Fils

a seguire – Munar vs (2) Musetti

a seguire – (1) Rublev o Marozsan vs Shang

non prima delle 11:30 – (WC) Nishikori vs Norrie

Ordine di gioco Wta Auckland

E’ tempo di quarti di finale anche a Auckland, dove il torneo sta assumendo le sembianze di un campionato nazionale americano. Sono infatti rimaste in corsa ben cinque atlete a stelle e strisce, guidate da Madison Keys (numero uno del seeding e favorita per il titolo). Attenzione, però, su tutte a Naomi Osaka, determinata a fare bene nel primo torneo stagionale, anche per acquisire fiducia in ottica Australian Open.

STADIUM COURT

dalle 23:30 – Pera vs Montgomery

non prima dell’01:30 – (7) Osaka vs Baptiste o (LL) Burrage

non prima delle 06:30 – (1) Keys vs (5) Tauson

a seguire – (8) Volynets vs Parks

Ordine di gioco United Cup

Chi raggiungerà in semifinale gli Stati Uniti? Lo scopriremo a partire dalle 07:30, quando in quel di Sydney si affronteranno Italia e Repubblica Ceca. Gli azzurri hanno spazzato via Francia e Svizzera, vincendo tutti e sei gli incontri disputati, ma dovranno prestare grande attenzione ai cechi, avanzati come migliore seconda nonostante la sconfitta contro la Polonia. In palio un posto tra le migliori quattro.

KEN ROSEWALL ARENA (SYDNEY)

Dalle 07:30 – Italia vs. Repubblica Ceca

Paolini vs Muchova

a seguire – Cobolli vs Machac

a seguire – doppio misto