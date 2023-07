Padel, Major di Roma: Lebron e Galan pronti a riconfermarsi

Alla vigilia del secondo turno dell‘Italy Major Premier Padel che si terrà a Roma, i migliori giocatori di padel a livello mondiale sono elettrizzati all’idea di scendere in campo. Tra i preferiti della stampa e dei fotografi ci sono i due spagnoli Juan Lebron e Ale Galan, che lo scorso anno conquistarono il primo posto e che nel 2023 sono determinati a riconfermarsi. Lebron, ai microfoni dei giornalisti, ha dichiarato; “Se mi sono ripreso dopo i due mesi di stop per l’infortunio al gomito? Sì, sto bene e non vedo l’ora di scendere in campo. Questo è uno dei tornei più importanti che ci sia“. La parola passa poi a Galan, che commenta così: “Juan mi è mancato, non vedevo l’ora che tornasse, anche se giocare con un altro compagno (Jon Sanz, ndr) mi ha insegnato molto. Chi sono i favoriti? Il livello quest’anno è elevatissimo, difficile fare previsioni. Se noi stiamo bene, però, possiamo battere chiunque“.

Il Major di Roma segna anche una conquista storica per il padel femminile, che esordirà nel torneo italiano. Paula Josemaria, che insieme ad Ari Sanchez si candida alla conquista del titolo, afferma: “E’ una novità molto importante, che migliora il nostro sport”. La Sanchez sottolinea l’importanza del debutto femminile con queste parole: “L’anno scorso sui campi del Foro Italico c’erano solo i ragazzi, adesso ci siamo anche noi e sono contentissima“.