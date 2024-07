Tennis Parigi 2024: programma e ordine di gioco domenica 28 luglio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dei tornei di tennis maschile, femminile e doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, per quanto riguarda la giornata di domenica 28 luglio. Tanti italiani in campi nel day 2 dei Giochi Olimpici, con Lorenzo Musetti tra i protagonisti dopo le fatiche di Umago: il carrarino sfiderà il francese Gael Monfils in un incontro che promette fuochi d’artificio, considerando l’estro caratteristico dei due atleti. Di scena anche gli azzurri Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Andrea Vavassori (singolare e doppio con Simone Bolelli) e Sara Errani (singolare e doppio con Jasmine Paolini).

CALENDARIO TENNIS: PROGRAMMA E ORARI

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

TABELLONE SINGOLARE MASCHILE

TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE

TABELLONE DOPPIO FEMMINILE

TABELLONE DOPPIO MASCHILE

TABELLONE DOPPIO MISTO

PROGRAMMA TENNIS, PARIGI 2024 (DOMENICA 28 LUGLIO)

COURT PHILIPPE CHATRIER

Ore 12:00 – Sorribes Tormo vs Krejcikova

a seguire – Fucsovics vs Nadal

non prima delle ore 19.00 – Tomljanovic vs Gauff

a seguire – (3) Zverev vs Munar

COURT SUZANNE LENGLEN

Ore 12:00 – Sakkari vs Kovinic

a seguire – (6) Ruud vs Taro

a seguire – Pegula vs Golubic

a seguire – (11) MUSETTI vs Monfils

a seguire – Daniel/Nishikori vs Evans/Murray

COURT SIMONNE MATHIEU

Ore 12:00 – (13) Auger-Aliassime vs Giron

a seguire – Siegemund vs Collins

a seguire – Bergs vs (8) Tsitsipas

a seguire – Wawrinka vs Kotov

a seguire – Sherif vs Wozniacki

COURT 14

Ore 12:00 – Vekic vs BRONZETTI

a seguire – ERRANI vs Zheng

Non prima delle 14:45 – Marozsan vs (10) Humbert

a seguire – Muchova vs Fernandez

a seguire – ARNALDI vs (14) Fils

a seguire – Tsitsipas/Tsitsipas vs Borges/Cabral

COURT 6

Ore 12:00 – Alexandrova vs Yue

a seguire – Ostapenko vs Osorio

a seguire – Tabilo vs Safiullin

a seguire – Burel vs Siniakova

a seguire – Popyrin vs (16) Jarry

COURT 7

Ore 12:00 – Moutet vs Nagal

a seguire – (5) De Minaur vs Struff

a seguire – DARDERI vs (9) Paul

a seguire – Haddad Maia vs Gracheva

a seguire – Raonic vs Koepfer

a seguire – Balaji/Bopanna vs Monfils/Roger Vasselin

COURT 8

Ore 12:00 – COCCIARETTO vs Shnaider

a seguire – Haase vs Ofner

a seguire – Sun vs Kostyuk

a seguire – Machac vs Zhang

a seguire – Mensik vs Shevchenko

a seguire – Habib/Hassan vs Ebden/Peers

COURT 9

Ore 12:00 – Etcheverry vs Seyboth Wild

a seguire – Martinez vs VAVASSORI

a seguire – Martic vs Bucsa

a seguire – Lajovic vs Marterer

a seguire – BOLELLI/VAVASSORI vs Carreno Busta/Granollers

a seguire – Errani/Paolini vs Routliffe/Sun

COURT 10

Ore 12:00 – Carle vs Maria

a seguire – Erchagui vs Evans

a seguire – Griekspoor vs Norrie

a seguire – Kalinina vs Rus

a seguire – Navarro vs Grabher

a seguire – Rus/Schuurs vs Garcia/Parry

COURT 11

Ore 12:00 – Andreescu vs Tauson

a seguire – Eubanks vs Hassan

a seguire – Schmiedlova vs Boulter

a seguire – (12) Baez vs Monteiro

a seguire – Pigossi vs Yastemska

a seguire – Griekspoor/Koolhof vs Fucsovics/Marozsan

COURT 12

Ore 12:00 – Noskova vs Wang

a seguire – Draper vs Nishikori

a seguire – Podoroska vs Parry

a seguire – Cerundolo vs Barrios Vera

a seguire – Aoyama/Shibahara vs Bogdan/Cristian

a seguire – Begu/Niculescu vs Hsieh/Tsao

COURT 13

Ore 12:00 – Wang vs Korpatsch

a seguire – Uchiyama vs Svitolina

a seguire – Navone vs Borges

a seguire – Linette vs Borges

a seguire – Frech vs Tomova

a seguire – Dabrowski/Fernandez vs Burel/Gracheva