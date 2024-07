Solo quattro squadre azzurre a Parigi 2024, ma l’Italvolley punta all’oro

Nel 2021 l’Italia tornava da Tokyo con 40 medaglie che segnavano un record e una serie di emozioni forse impensabili alla vigilia della partenza verso il Sol Levante. Nonostante questo, un paio di note negative non mancarono e una di queste stava nelle prestazioni e nei risultati delle compagini azzurre negli sport di squadra. Per la prima volta da Los Angeles 1932, ovvero quasi 90 anni prima, nessuna riuscì a raggiungere le semifinali. Miglior risultato raggiunto quello dei quarti di finale, poi fatali alla Nazionale maschile di basket e a quella femminile del basket 3×3, così come al Settebello della pallanuoto e alle due selezioni pallavolistiche, mentre le ragazze del softball – che a Parigi non andrà in scena – si fermarono nella fase a gironi. Tre anni dopo si parte in direzione Parigi probabilmente con qualche speranza in più di medaglia considerato lo storico a livello di competizioni europee/mondiali dell’ultimo biennio, ma allo stesso tempo c’è da registrare un’ulteriore riduzione di presenza.

Ormai quasi non fa più notizia l’assenza del calcio, che non va ai Giochi addirittura da Pechino 2008, e con la sconfitta dell’Italbasket di Pozzecco nel Preolimpico di San Juan il bilancio è definitivo: saranno soltanto quattro le squadre azzurre al via in Francia, le due della pallavolo e della pallanuoto. La prima buona notizia è il ritorno ai Giochi del Setterosa, che avrà il difficile compito di tornare sul podio a distanza di otto anni dall’argento di Rio. La selezione di coach Silipo ha però faticato in questi anni di ricambio generazionale e anche il pass è arrivato per il rotto della cuffia agli scorsi Mondiali di Doha di febbraio. Medaglia che manca dal 2016 anche al Settebello, che non starà vivendo uno dei suoi storici periodi d’oro, ma in questa prima parte di stagione ha conquistato un bronzo europeo e un argento mondiale. Ma le due squadre sulle quali sono riposte maggiori speranze sono senza dubbio le due del volley.

La Nazionale femminile ha iniziato un nuovo ciclo pochi mesi fa sotto la guida di Julio Velasco e i risultati non sono tardati ad arrivare, con il trionfo di poche settimane fa in Nations League. Le azzurre posseggono tutte le carte in regola per puntare a un podio olimpico che fin qui non è mai arrivato per questa squadra, anche se il recente infortunio di Alice Degradi rischia di pesare non poco. E infine c’è la punta di diamante di questa spedizione, ovvero l’Italvolley maschile di Ferdinando De Giorgi. Campione del mondo e vice-campione europea in carica, si presenta a Parigi con un giusto mix di esperienza e gioventù per puntare al bottino pieno.