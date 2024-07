Parigi 2024 tennis, Errani/Paolini volano ai quarti: Garcia/Parry out al super tie-break

Errani/Paolini disputeranno i quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024, nel contesto del torneo di tennis doppio femminile. Le azzurre hanno eliminato la coppia francese Garcia/Parry, mediante il risultato di 5-7, 6-3, 10-8, deludendo il pubblico parigino accorso sul Campo 7 per sostenere le beniamine di casa. Paolini ha dunque parzialmente superato la delusione per la recente eliminazione nel singolare parigino, per mano della slovacca Anna Karolina Schmiedlova, dunque mantenendo una speranza di medaglia per l’Italia tennistica. Il duo transalpino, formato dalla specialista e plurititolata Caroline Garcia (anche un’ottima singolarista, seppur scostante) e dalla giovane, talentuosa e quasi unica per via del rovescio a una mano Diane Parry, si è dovuta arrendere all’affinità oramai consolidata di Jasmine e Sara, un connubio vincente tra tracotanza tennistica e intelligenza tattica. Le italiane sfideranno le britanniche Boulter/Watson o le brasiliane Haddad Maia/Stefani: da segnalare che la seconda tra le sudamericane citate è bronzo olimpico in carica in questa specialità.

Le azzurre hanno approcciato bene al primo set, riuscendo a vincere agevolmente il primo game e soprattutto a ottenere un totale di ben quattro palle break già nel secondo gioco. Le francesi hanno neutralizzato ognuna delle chance delle avversarie, portandosi sull’1-1 trascinate soprattutto dalle potenti e concrete prime di Garcia. Gioia però soltanto rimandata per Errani/Paolini: quarto game favorevole, con un break a 30 determinato da una risposta in contenimento della romagnola e un dritto forzato in rete di Garcia per il 3-1 nostrano. Reazione immediata delle transalpine nel gioco seguente, con un lob impreciso di Errani a consegnare il contro-break del 3-2. Pericolo casalingo scampato soltanto per pochi minuti, però: prima un passante di Paolini e poi una risposta concreta di Errani hanno definito il 4-2 delle giocatrici italiane, nuovamente al comando. Le azzurre, dopo aver confermato il break, hanno ottenuto tre set point nel nono game, sebbene una resa al servizio diligente di Parry abbia salvato le transalpine sino al 5-3. Da quel momento in poi, inerzia totalmente dalla parte delle padrone di casa: due break consecutivi tra nono e undicesimo gioco, con Paolini pragmatica da fondo e le azzurre imprecise dal punto di vista tecnico: soprendente 7-5 transalpino in fin dei conti.

Secondo set e rimonta iniziata con successo per le italiane, immediatamente avanti di un break dopo il primo game in risposta: 2-0 dopo una volée risolutiva dell’esperta Errani. Azzurre semplicemente dominanti e tatticamente accorte sino al doppio break addirittura il 5-1; francesi alle corde nel gestire i movimenti sinergici delle avversaria, con una costante sempre presente, ossia le chiusure nei pressi della rete di ‘Sarita’. Breve reazione d’orgoglio di Garcia/Parry nell’ottavo game, con la seconda devastante attraverso il suo dritto in spinta sino al 5-3, ma il duo italiano non ha perso la calma e ha rimandato il discorso qualificazione ai quarti al super tie-break: 6-3 cinico con un turno di battuta vinto in serenità, a 15, con Paolini nuovamente sotto i riflettori con le sue consuete accelerazioni. Super tie a 10 iniziato nel migliore dei modi per la coppia nostrana, sul 2-0 con Jasmine brava a disegnare il campo e Sara ancora super nel rifinire a rete. Nuovo equilibrio sul 4-4, rotto definitivamente dalle intuizioni di Errani e dalla caparbietà di Paolini fino al 7-4. Nel momento decisivo, il colpo di genio: Errani ha servito da sotto, disorientato le francesi e messo a segno un passante al centro crudele per il 9-6. Vittoria italiana con dramma francese sul 10-8, con le due azzurre affettuosamente l’una abbracciata all’altra.