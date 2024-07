Parigi 2024 tennis, analisi tabellone doppio misto: tanta imprevidibilità e un’Italia che punta al podio

Solamente 16 coppie in gioco per conquistare le 3 medaglie a disposizione. Questo è il doppio misto di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove le Nazioni hanno potuto iscrivere soltanto una coppia a testa. L’Italia ha puntato su Sara Errani e Andrea Vavassori, una scelta che era nell’aria ormai da diverse settimane. I due, infatti, a Wimbledon per la prima volta hanno giocato insieme per iniziare a conoscersi. Sull’erba dei Championships è arrivata una sconfitta contro Sutjiadi/Withrow al primo turno, anche preventivabile visto che si trattava di un esordio assoluto per gli azzurri.

IL TABELLONE COMPLETO

La realtà è che il doppio misto è difficile da decifrare, trattandosi di un torneo che già in assoluto viene giocato soltanto 4 volte l’anno negli Slam e che vede protagonisti perlopiù specialisti del doppio. E le cose vengono stravolte ancor di più quando si tratta di Giochi Olimpici. Entrano in scena anche i singolaristi più forti e tutto si rimescola, come nel caso del sorteggio appena svoltosi presso il Roland Garros di Parigi. Errani e Vavassori sono due formidabili doppisti, ma al primo turno dovranno subito vedersela contro la coppia composta da Mirra Andreeva e Daniil Medvedev. I due russi, che giocheranno però sotto bandiera neutrale, sono una coppia un po’ improvvisata, ma il talento per fare bene di certo non manca. E lo stesso vale per Sakkari/Tsitsipas, avversari in un eventuale incontro di quarti di finale. I greci, in più, hanno dalla loro anche maggiore esperienza: si conoscono da tempo e in più occasioni, come Hopman Cup/United Cup, hanno giocato insieme. Questa è la parte bassa del tabellone, ch vede poi i n°2 Perez/Ebden affrontare Sorribes Tormo/Granollers ee Vekic/Pavic contro i cinese Zheng/Zhang.

Primi favoriti del seeding sono Laura Siegemund e Sascha Zverev a rappresentare la Germania. Anche per loro, però, un esordio tutt’altro che banale: Siniakova è una pluricampionessa in doppio e anche ottima singolarista e Machac è giocatore di talento e tocco. Testa di serie n°3 per Gauff/Fritz, che troveranno sulla loro strada subito Rybakina/Bublik. Chiudono il quadro Garcia/Roger-Vasselin contro Shibahara/Nishikori e Watson/Salisbury contro Dabrowski/Auger-Aliassime.

Pronostici difficili, ma una cosa è certa: potrebbe essere un torneo che anche per la sua imprevedibilità potrà regalare tanti momenti interessanti. E l’Italia con Errani/Vavassori non può nascondersi: l’obiettivo è una medaglia.