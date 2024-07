Parigi 2024, regolamento basket 3X3: la formula e come funziona

Il regolamento e tutto quello che c’è da sapere sul basket 3X3 alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’esordio nell’ultima edizione di Tokyo, questo innovativo sport urbano torna nella capitale francese dal 30 luglio al 5 agosto a Place de La Concorde. Due squadre da tre giocatori attaccano e difendono lo stesso canestro, posto in un campo largo 15 m e lungo 11. Ogni partita dura 10 minuti o fino al momento in cui uno dei due team raggiunge o supera quota 21: i canestri realizzati all’interno dell’arco valgono 1 punto così come i tiri liberi, quelli all’esterno ne portano invece 2 alla squadra. In caso di parità si gioca un supplementare: vince chi totalizza per primo altri 2 punti. Ogni azione d’attacco può durare al massimo 12 secondi e un giocatore non può rimanere spalle a canestro per più di 5 secondi.

Dopo un canestro segnato, la squadra che lo ha subito gioca da sotto canestro ma deve far uscire tassativamente la palla dall’arco, così come dopo la conquista a rimbalzo. Il bonus si esaurisce dopo sei falli, da quel momento in poi verranno assegnati due tiri liberi. Dopo il decimo, oltre a due tentativi a cronometro fermo, anche il possesso. Non c’è l’espulsione per numero di falli commessi, ma il giocatore verrà espulso dopo due antisportivi.

IL FORMAT

Il format della fase finale del basket 3×3 prevede un torneo maschile e uno femminile ciascuno con 8 nazionali ai nastri di partenza. Ciascuna squadra sfiderà le altre sette in un girone all’italiana: le prime due classifica accedono direttamente alle semifinali, dal 3° al 6° posto si passa per i quarti di finale mentre le ultime due verranno eliminate. In caso di ex aequo, si terrà conto nell’ordine di vittorie, scontri diretti e punti segnati.