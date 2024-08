Parigi 2024, il programma di atletica di domani: in gara Simonelli, Furlani, Fantini e i 100 metri con Jacobs e Ali

Tredici azzurri in gara domenica 4 agosto per quanto riguarda l’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra la mattinata e la serata. L’appuntamento clou è sicuramente la finale dei 100 metri, in cui Marcell Jacobs è campione in carica, in programma alle 21.50 e che incoronerà il nuovo re della velocità. Le semifinali, per definire gli otto candidati al titolo, sono in programma un’ora e quarantacinque minuti prima, dalle 20.05: Chituru Ali è nella prima insieme a Noah Lyles, Oblique Seville e Louie Hinchliffe, mentre Jacobs nella seconda, con Kenny Bednarek, Akani Simbine e Letsile Tebogo. Nella terza, tra gli altri, Kishane Thompson e Fred Kerley. Avanzano i migliori due di ogni batteria, a cui si aggiungeranno i migliori due tempi.

In mattinata l’Italia calerà altri assi pesanti. Batterie per il campione europei di Roma dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli opposto allo svizzero Jason Joseph (formula 3+3, chi non passa va ai ripescaggi); poi qualificazioni del lungo per l’argento mondiale indoor Mattia Furlani, a cui servirà la misura di 8,15 per centrare la finale, in alternativa un piazzamento tra i primi dodici; primo turno anche per l’oro continentale del martello Sara Fantini, a cui invece servirà una misura di 73 metri o un posto tra le migliori dodici. Batterie anche nei 400 ostacoli per Ayomide Folorunso, Alice Muraro (con la primatista del mondo Sydney McLaughlin) e Rebecca Sartori, e nei 200 metri per Dalia Kaddari e Anna Bongiorni. In serata, oltre ai due turni previsti nei 100 metri, in programma le semifinali dei 1500 con Pietro Arese e le batterie dei 400 con Luca Sito e Davide Re.