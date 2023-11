Parigi 2024, Fiorello fa ‘irruzione’ al Coni: “Alé Italia Team”. Poi il countdown per le Olimpiadi

“A Parigi mancano 255 giorni, 11 ore, 14 minuti, 43 secondi, 42, 41, 40… Alé Italia Team!!“. Lo ha detto Rosario Fiorello, conduttore di ‘Viva Rai2‘, che insieme alla sua spalla Fabrizio Biggio si è introdotto al Coni. I due hanno realizzato un video per poi postarlo sui profili Instagram del team azzurro e del presidente del Coni Giovanni Malagò. L’intento era proprio quello di incitare gli atleti italiani in vista delle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’Italia Team, che ha commentato: “Un Fiore… Olimpico!“.