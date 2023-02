Parigi 2024, dietrofront Hidalgo su presenza atleti russi: “Ipotesi indecente”

Nel processo di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, bisogna tener conto del delicato discorso riguardo la presenza o meno degli atleti russi e bielorussi. Il Cio, infatti, ha elaborato una sorta di tabella di marcia per reintegrare progressivamente gli atleti di tali nazionalità, affermando che nessuno può essere escluso solo sulla base del proprio passaporto. Nell’ambito di tale discussione c’è da registrare il repentino dietrofront della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che, premettendo che la scelta spetta al Cio, ha definito l’eventualità del reintegro degli atleti russi “un’ipotesi totalmente indecente. Non sono favorevole alla bandiera neutrale”, a causa di una neutralità “che in realtà non esiste. Non faremo sfilare un paese che ne sta attaccando un altro facendo finta che non esista”. Dichiarazioni, quelle rilasciate a Franceinfo, che quindi sposano la linea dura dettata da Kiev, e soprattutto stridono con quanto affermato dalla stessa Hidalgo poche settimane fa, quando si era detta favorevole all’opzione di far gareggiare russi e bielorussi sotto una bandiera neutrale.