Parigi 2024, Curry: “Obiettivo oro, prima Olimpiade un’emozione incredibile”

Il Team Usa si prepara all’esordio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La Nazionale di Steve Kerr è a caccia del suo quinto oro consecutivo e scenderà in campo domenica 28 luglio, ore 17.15, subito in una sfida che molto impegnativa contro la Serbia (nel Gruppo C con Porto Rico e Sud Sudan).

Oggi, a Parigi, hanno parlato in conferenza stampa Steph Curry, alla prima partecipazione ai Giochi, e Kevin Durant, alla quarta presenza nella manifestazione a cinque cerchi e con l’obiettivo di diventare il primo uomo con quattro medaglie d’oro nella storia degli sport di squadre alle Olimpiadi.

“Sono contento di aver avuto questa opportunità. Sono molto eccitato ed emozionato. Il nostro obiettivo è la medaglia d’oro. Tutte le squadre sono delle potenziale contender al titolo. È la mia prima volta qui, mentre per Kevin (Durant ndr.) è la quarta. Non vedo l’ora di iniziare e di rappresentare il mio paese nel miglior torneo di basket al mondo. Mi sto abituando alla nuova linea da tre punti. E’ leggermente diverso e bisogna preparare in modo diverso il tiro”, afferma la stella dei Golden State Warriors. “Sarà speciale giocare con LeBron e l’intesa con lui è una cosa naturale – continua Curry – Penso che potremo fare grandi cose insieme. Con Kevin (Durant ndr.) c’è sempre stato rispetto. Siamo stati compagni in Nba e lo saremo per la prima volta in nazionale ai Giochi. Ci stiamo preparando mentalmente e fisicamente la meglio. Non ho idea di come sarà giocare le Olimpiadi, ma non ho paura di vivere queste nuove sensazioni. Cercherò di divertirmi il più possibile. Sappiamo di essere una delle squadre favorite per la vittoria finale, ma siamo abituati a questa pressione anche dall’Nba. Una parte delle nostre energie e dei nostri sforzi sarà anche per il presidente Biden. Ho avuto una buona impressione sull’arena di Lille, dove giocheremo la nostra prima partita (Serbia ndr.)“.

“È bellissimo essere qui a Parigi. Giocheremo con e contro i giocatori migliori al mondo. Ci saranno 64 giocatori Nba. Se dovessi dire i due che mi intimoriscono di più sono Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic Sono molto contento di essere qui. La cerimonia di apertura sarà un evento incredibile. Rappresentare il mio paese mi rende orgoglioso e sfilare sul fiume sarà incredibile. Stiamo già trovando intesa con gli altri compagni e non potrà che migliorare. Il nostro obiettivo è l’oro. E’ molto bello vivere nel villaggio olimpico con i nostri connazionali e confrontarsi con atleti altri sport è incredibile. Ci piace molto passeggiare in giro per il villaggio e conoscere tutti gli ambienti della struttura in cui alloggiamo”, le parole dell’ala dei Phoenix Suns.