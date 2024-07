Parigi 2024, calcio: ecco come funzionano i fuoriquota alle Olimpiadi

L’attesa è finita: stanno per iniziare le Olimpiadi di Parigi 2024 e pur non essendo di certo il torneo di calcio quello più atteso nella rassegna a cinque cerchi, di sicuro c’è molta curiosità per capire quali delle 16 squadre ai nastri di partenza saranno in grado di conquistare le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Campione in carica il Brasile, che trionfò a Tokyo nel 2021, e quella verdeoro, a sorpresa, non potrò difendere il titolo in questa edizione, dal momento che non ha centrato la qualificazione.

Le prime due qualificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per i quarti di finale, quindi semifinali e finale. Ma c’è grande interesse per quanto riguarda i fuoriquota: alle Olimpiadi, infatti, nel calcio partecipano le selezioni Under 23 e non quelle maggiori, soltanto i giocatori nati a partire dall’1 gennaio 2001 potranno partecipare. In aggiunta, però, i ct olimpici possono convocare anche fino a tre fuoriquota, numero massimo consentito, senza alcuna limitazione per quanto riguarda la carta d’identità.

Andiamo a scoprire allora di seguito quali sono i fuoriquota di ciascuna nazionale. Usa: Walker Zimmerman, Miles Robinson, Djordje Mihailovic, Guinea: Abdoulaye Tourè, Naby Keita, Amadou Diawara; Nuova Zelanda: -; Argentina: Geronimo Rulli, Nicolas Otamendi: Marocco: Munir Mohamedi, Achraf Hakimi, Soufiane Rahimi; Mali -; Israele: Daniel Peretz, Sean Goldberg, Omri Gandelman; Repubblica Dominicana: Junior Firpo, Luiyi de Lucas, Heinz Morschel; Egitto: -; Giappone: -; Francia: Alexandre Lacazette, Loïc Badé, Jean-Philippe Mateta; Spagna: Sergio Gomez, Juan Miranda, Abel Ruiz; Iraq: Saad Natiq, Ibrahim Bayesh, Aymen Hussein; Ucraina: Maksym Talovyerov; Uzbekistan; Husniddin Aliqulov, Oston Urumov, Eldor Shomurodov; Paraguay: Roberto Fernandez, Fabian Balbuena.