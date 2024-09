Paralimpiadi Parigi 2024, Barlaam fuoriclasse: oro e record del mondo nei 50 stile libero S9. Trionfa anche Bicelli

È di Federico Bicelli la prima medaglia d’oro del giorno nel nuoto alle Paralimpiadi di Parigi. L’azzurro ha trionfato nei 400 stile S7 e lo ha fatto in 4:38.70, davanti all’ucraino Andrii Trusov (4:40.17) e all’argentino Inaki Basilof (4:40.27). Bicelli ha preso il comando al passaggio dei 300 metri e non ha più lasciato il primo posto. Pochi istanti dopo è Simone Barlaam a salire sul gradino più alto del podio. L’azzurro ha vinto la gara dei 50 metri stile libero maschili categoria S9 siglando anche il nuovo record del mondo, in 23.90. Al secondo posto l’ex primatista mondiale, il russo Denis Tarasov (25.15) e il norvegese Fredrik Nolberg (25.33). “Oggi finalmente con una mia gara ho fatto divertire tutti: in queste Paralimpiadi, il pubblico tifa a prescindere dalla nazionalità, ed è molto bello“. Commenta Simone Barlaam ai microfoni di RaiSport: “Per noi azzurri del nuoto è stato un inizio di giornata col botto. Per me, oro e record è tanta roba“.

Può sorridere anche Giulia Terzi che conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile S con il tempo di 5:12.61. L’azzurra, a lungo seconda, è stata superata solo dalle americane Morgan Stickney, oro col record paralimpico (4:53.88), e McKenzie Coan, argento (5:10.34). “Ero venuta qui per dimostrare di potercela fare dopo esser diventata mamma – ha raccontato ai microfoni Rai Terzi, che sei mesi fa ha dato alla luce un bambino – Prima di partire avevo sussurrato a Edo che l’avrei lasciato dalla nonna per poi riportargli la medaglia. Invece è venuto qui col mio compagno, è in tribuna che dorme con questo caos del tifo e non so come fa. Prima della gara il mio compagno mi ha mandato un messaggio, scrivendomi ‘comunque vada sei una mamma fantastica’. Ho pianto, è tutto il giorno che piango: stavolta mi merito davvero una pacca sulla spalla“. Sulla gara, infine: “Ho lottato per il secondo posto perché Stickney era inavvicinabile. Posso dire di avere fatto una gara straordinaria“.

Continua a fare incetta di medaglie Carlotta Gilli, arrivata a quota 4 e sempre più protagonista. Dopo l’oro nei 100 farfalla S13, il bronzo nei 100 dorso S13 e l’argento nei 400 stile bronzo S13, l’azzurra si è messa al collo pure una medaglia di bronzo nei 50 metri stile libero femminili categoria S13.