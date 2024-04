Olimpiadi Parigi 2024: Senna in piena, rinviate le prove della cerimonia d’apertura

La prova della cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024, prevista per l’8 aprile, è stata rinviata a causa della piena del fiume Senna. Come riporta il quotidiano transalpino Le Parisien infatti, il livello del fiume è infatti da settimane troppo elevato per assicurare che tutti i battelli che dovranno accogliere gli atleti e le delegazioni il 26 luglio possano passare sotto i ponti. Il test dell’8 aprile, rinviato al 27 maggio, avrebbe riguardato soltanto una parte delle imbarcazioni, quelle indicate dal programma come “gruppo 2”. Il comitato organizzatore ci ha tenuto a ricordare che il rinvio non avrà impatto sull’organizzazione della cerimonia di apertura, che dovrà essere provata in condizioni di navigazione il più possibile simili a quelle previste per luglio. Saranno circa 180 le imbarcazioni che prenderanno parte a questa cerimonia olimpica senza precedenti. Soltanto su metà di queste però troveranno posto gli atleti e le delegazioni, mentre l’altra metà sarà riservata alla sicurezza, alle squadre tecniche e ai soccorritori di eventuali chiatte o barconi in difficoltà.