Calcio femminile, Parigi 2024: bloccati in Spagna alcuni bagagli della Nazionale australiana

Disavventura per la Nazionale di calcio femminile australiana, arrivata a Parigi per le Olimpiadi 2024 senza parte dei propri bagagli. Lo ha spiegato in conferenza stampa Anna Meares, capo delegazione, evidenziando come alcuni bagagli siano rimasti bloccati in Spagna: “Le ragazze possono comunque allenarsi e prepararsi dato che hanno con sé le divise di allenamento e di gioco. Tuttavia mancano alcuni effetti come articoli medici e altre attrezzature. Siamo al lavoro con Football Australia per risolvere il problema“.

L’Australia debutterà contro la Germania a Marsiglia giovedì 25 luglio ed i dirigenti sono già al lavoro per sostituire l’attrezzatura, comprando nei negozi locali oggetti come forbici, nastro adesivo e kit di primo soccorso. Non si tratta del primo problema relativo ai bagagli per Team Australia dato che già a inizio luglio, nei pressi di Gibilterra, una nave portacontainer che trasportava le divise australiane si era schiantata contro un’altra nave.