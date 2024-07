Argentina-Marocco interrotta? Cosa succede con le scommesse, calcio Parigi 2024

Incredibile quanto accaduto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella giornata d’esordio in cui si stanno disputando le prime partite del torneo di calcio maschile. La partita tra Argentina e Marocco, secondo il sito ufficiale, risulta come interrotta e mai terminata. Il giallo riguarda quanto successo dopo il minuto 106′, quando in seguito a sedici minuti di recupero l’Albiceleste ha pareggiato i conti con Medina. Poi, però, un lancio di oggetti al Geoffroy-Guichard ha portato a un momento di confusione e all’arbitro che ha fischiato mandando i giocatori negli spogliatoi. Secondo quanto ricostruito, però, non per il triplice fischio, ma per sospendere il match per ragioni di incolumità dei giocatori. E allora, cosa succede con le scommesse qualora il match non fosse terminato?

Per la maggior parte dei bookmakers la partita risulta pagata: che questa sia stata sospesa viene riportato soltanto sul sito ufficiale delle Olimpiadi. Secondo quanto riferisce L’Equipe, addirittura, si dovrebbero ancora giocare 4-5 minuti. Se qualche bookmakers non avesse ancora pagato la scommessa – e se davvero la partita dovrà proseguire nei prossimi giorni a porte chiuse – se entro 72 ore verrà poi effettivamente completata allora le scommesse sul pareggio se non cambierà il risultato (o su 1 o 2 in base a un eventuale altro gol di una o dell’altra) saranno pagate in quel frangente per chi avrà azzeccato il segno o un qualsiasi altro tipo di giocata che sarà considerata come vincente e chiusa. Scopriremo tutto nelle prossime ore.