Milano-Cortina 2026, Salvini: “Il bob deve essere a Cortina. Riusciremo ad avere tutto per le Olimpiadi”

“Il bob deve essere a Cortina. Riusciremo ad avere tutto per le Olimpiadi 2026, rispettando tempi e budget, senza spese multimilionarie”. In riferimento alla questione relativa alla pista per bob, slittino e skeleton ha parlato anche Matteo Salvini. Il vicepremier lo ha detto stamani a Venezia a margine dell’avvio dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario con l’aeroporto Marco Polo. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare entro il mese di gennaio.