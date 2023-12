Milano-Cortina 2026, Malagò: “In qualche modo le Olimpiadi si faranno e saranno le migliori di sempre”

“Il tempo stringe, abbiamo comunicato ufficialmente al Cio che non avremmo potuto realizzare la pista da bob a Cortina perchè così ci era stato comunicato, poi si sono aperte delle opportunità in Italia. Il governo, con più voci, tutte autorevoli, ha espresso il desiderio di convincere il Cio a prendere una decisione diversa ma nel frattempo la Fondazione non poteva che vedere delle alternative. In ogni caso le Olimpiadi si faranno e saranno le migliori di sempre. Non sono preoccupato. La cerimonia inaugurale si svolgerà a San Siro”. Queste le parole di Giovanni Malagò, a margine dei Coni Lombardia Awards, sull’ormai telenovela riguardante la pista da bob per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.