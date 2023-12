Giochi Milano-Cortina 2026, Sala: “Con il ministro Abodi il 29 giro delle sedi olimpiche”

“Il 29 dicembre, se non cambiano i programmi, il ministro Abodi verrà a Milano e lo accompagnerò a fare un giro delle tre sedi olimpiche, partendo da Santa Giulia per poi andare a visitare il Villaggio Olimpico e infine Fiera. È giusto farlo adesso, dobbiamo avere certezza sulla buona continuazione dei lavori ma è anche il momento di promuovere l’idea olimpica e di comunicare di più e meglio”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dei saluti di Natale con la stampa. Col comitato olimpico, aggiunge Sala, “abbiamo un incontro oggi per decidere su due dossier aggiornati su Cortina e Cesana, ma uno ancora non c’è. Quindi non sarà risolutivo. Cerchiamo di scegliere una soluzione che costa meno e vediamo cosa ci dicono ma aria di decisione ancora non c’è adesso”.