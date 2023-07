Nuoto, Mondiali Fukuoka 2023: Quadarella in finale nei 1.500, Ceccon si salva nei 100 dorso

Al via la seconda giornata di gare alla Marine Masse di Fukuoka, che ospita i Mondiali di nuoto. C’è l’ingresso in finale con il secondo crono nei 1500 stile libero per Simona Quadarella, che viene preceduta solamente da Katie Ledecky. L’azzurra conclude col tempo di 15’55″05 l’ultima batteria della seconda giornata, mentre la campionessa olimpica comanda in 15’41″22. “Voglio tornare sul podio – le parole della primatista italiana – Ledecky è su un altro pianeta, ma per il resto siamo tutte abbastanza vicine e sarà una gran bella finale. Oggi non ho faticato molto, sono sincera, la fatica l’ho sentita verso i 1200 metri e allora negli ultimi trecento ho voluto dosare le energie in previsione della finale. Stamattina ho avuto buone sensazioni, ma non voglio dire più niente, tutto può succedere, ogni gara è imprevedibile. Visti i 400 penso di aver fatto bene a saltarli e riposare. Probabilmente sarei riuscita a qualificarmi alla finale, ma non oltre”.s

Margherita Panziera ottiene il pass per la semifinale dei 100 dorso con un 1’00″40 che vale il tredicesimo crono. La più veloce è la statunitenese e campionessa in carica Regan Smith, bronzo olimpico a Tokyo 2021 – in 58″47. La 27enne azzurra ha spiegato che sperava di “fare mezzo secondo meno, in semifinale penso di andare un po’ meglio. Nei 100 ho sempre difficoltà nel trovare le giuste frequenze e la giusta nuotata”. Dopo l’argento con la 4×100 stile libero, Thomas Ceccon rischia, ma ottiene il pass per la semifinale dei 100 dorso con il quattordicesimo tempo (53″84). Lo statunitense Hunter Armstrong – bronzo olimpico e vice campione del mondo – è sedicesimo in 53″94. Fuori il greco Apostolos Christou – argento a Roma 2022 – diciannovesimo in 54″01. L’unico sotto i 53” è il cinese Xu Jiayu in 52″87.

Il primatista mondiale ammette: “Non pensavo di rischiare così, mi sentivo bene, avevo visto le altre serie e pensavo si potesse andare in semifinale anche senza spingere. Sono dentro per un decimo, quello è l’importante, però forse ho scherzato un po’ troppo. Mi sono salvato. Gli altri sono lì con me. Questo avvio di mondiale è faticoso: nei primi due giorni nuoto sei gare; ieri tra una cosa e l’altra ho finito all’una di notte e sono bello stanco. Non siamo abituati a questi ritmi, ma dobbiamo imparare a gestirli. Nel pomeriggio mi attendono altre due gare importanti: la finale dei 50 farfalla e questa semifinale con meno di 30 minuti di pausa tra l’una e l’altra. Ce la metterò tutta”. Superano il turno nei 100 rana Martina Carraro e Lisa Angiolini. La prima è undicesima in 1’06″63, la 28enne senese è sesta con la terza prestazione personale di sempre in 1’06″28. Marco De Tullio si qualifica alla semifinale dei 200 stile libero con il tredicesimo tempo in 1’46″69.