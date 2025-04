Termina l’ultima mattinata di batterie dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione.

Anita Bottazzo (Fiamme Gialle – Nuoto – Imolanuoto) va forte nei 50 rana. La classe 2003 veneta, già qualificata per i Mondiali di Singapore, in programma dall’11 luglio al 3 agosto, nei 100 e nella 4×100 mista, nuota in 30″39, a meno di un decimo dal tempo limite per la rassegna iridata estiva. Secondo crono per Lisa Angiolini (Centro Sportivo Carabinieri – Virtus Buonconvento asd), 30″89, e terzo per Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle – Nuoto – Team Insubrika asd). Parteciperanno alla finale di oggi pomeriggio anche Irene Burato (Team Veneto asd), Anna Bizzotto (Team Veneto asd), Mia Franco (Sporting Mi3 asd), Irene Mati (Rari Nantes Florentia) e Alice De Simone (De Akker Team ssd arl). Nicolò Martinenghi (Circolo Canottieri Aniene) davanti a tutti nei 50 rana. 27″15 il tempo dell’oro olimpico nei 100 rana, che si mette dietro di quattro centesimi Simone Cerasuolo (GS Fiamme Oro – Imolanuoto), 2^ in 27″19. Terzo Ludovico Art Viberti (GS Fiamme Oro – Centro Nuoto Torino) in 27″36. In finale anche Flavio Mangiamele (Centro Nuoto Torino), Federico Rizzardi (Centro Nuoto Torino), Federico Poggio (GS Fiamme Azzurre – Imolanuoto), Alessandro Pinzuti (Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse) e Francesco Caroletta (Aurelia Nuoto asd). Simona Quadarella al comando dei 400 stile libero. La romana del Circolo Canottieri Aniene nuota in 4’12″48 e rifila oltre due secondi a Linda Caponi (Centro Sportivo Carabinieri), 2^ in 4’14″66. Accedono alla finale anche Noemi Cesarano (G.S. Marina Militare – Time Limit asd), Emma Vittoria Giannelli (Rari Nantes Florentia – GS Fiamme Oro), Antonietta Cesarano (GS Fiamme Oro – Time Limit asd), Anna Chiara Mascolo (Centro Sportivo Carabinieri – H.Sport ssd – Firenze), Giulia Ramatelli (Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd) e Rebecca Rimoldi (Circolo Canottieri Aniene).

Nelle altre gare

Nei 400 misti bene Pier Andrea Matteazzi (Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse ssd), che tocca in 4’20″32 davanti a Simone Spediacci (In Sport Rane Rosse ssd), 2^ in 4’20″98, e a Emanuele Potenza (Livorno Acquatics Asd), 3^ in 4’21″48. In finale anche Samuele Martelli, Domenico De Gregorio, Lorenzo Altini, Matteo Vassarri e Francesco Pernice. Francesca Romana Furfaro (Circolo Canottieri Aniene) davanti con margine nei 200 dorso. La classe 2003 di Frascati ferma il cronometro sul tempo di 2’13″23 rifilando 1″09 a Benedetta Scalise (Stelle Marine ssd) e 1″26 a Martina Cenci (GS Fiamme Oro – Aurelia Nuoto ssd). In finale anche Anna Conti, Francesca Pasquino, Aurora Velati, Valentina Giannini e Francesca Fresia. Silvia Di Pietro (Centro Sportivo Carabinieri – Circolo Canottieri Aniene) al comando nei 50 farfalla. La 32enne romana nuota a mezzo secondo dal tempo per Singapore e fa segnare un ottimo 26″18. Più indietro Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto ssd), 2^ in 26″48, e Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle – Nuoto – Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO), 3^ in 26″59. In finale anche Elena Capretta, Rita Maria Pignatiello, Alessandra Miari Fulcis, Giulia Caprai e Caterina Santambrogio.

I tempi per Singapore

50 rana donne – 30″2

50 farfalla donne – 25″6

200 dorso donne – 2’08″9

400 stile libero donne – 4’06″0

50 rana uomini – 26″7

400 misti uomini – 4’11″9

1500 stile libero uomini – 14’47″0

I pass già staccati a Riccione

Leonardo Deplano – 50 stile libero

Thomas Ceccon – 100 dorso, 4×100 stile, 4×100 mista

Nicolò Martinenghi – 100 rana, 4×100 mista

Manuel Frigo – 4×100 stile, 4×100 mista

Italia uomini – 4×100 stile, 4×100 misti

Sara Curtis – 50 stile libero, 100 stile libero, 4×100 stile e 4×100 mista

Simona Quadarella – 800 stile libero

Anita Bottazzo – 4×100 mista, 100 rana

Lisa Angiolini – 100 rana

Sara Franceschi – 200 misti

Anita Gastaldi – 200 misti

Emma Virginia Menicucci – 4×100 stile

Italia donne, 4×100 stile

Italia donne, 4×100 mista