Nuoto, Aqua Alpha International: Curtis e Martinenghi protagonisti di giornata

A Milano, nel Bocconi Sport Center, va in scena l’Aqua Alpha International. Nicolò Martinenghi conquista la doppietta sui 50 e 100 rana, mentre arrivano ben tre successi per Sara Curtis, che è protagonista nei 50 dorso e nei 50 e 100 stile. La manifestazione ha visto partecipare diversi grandi nomi, come Martina Carraro, Lorenzo Zazzeri, Antonio Djakovic, Alberto Razzetti, Alessandro Miressi, Matteo Restivo, Filippo Megli e Alessandro Ragaini. Federica Pellegrini, madrina dell’International Alpha Cup, ha commentato il successo della giornata: “È stato un pomeriggio splendido, non soltanto in acqua, ma anche per la bellezza di tutto il contorno. Vedere in corsia alcuni degli atleti di punta della nostra nazionale, tra cui ovviamente Sara Curtis che tra qualche settimana proverà a farci sognare ai Giochi di Parigi, è davvero stimolante dal punto di vista tecnico. Ma forse è ancora più interessante cercare di comprendere le dinamiche future della nostra disciplina che dalla promozione e crescita di eventi così, che sono spettacolari, emozionanti, vicini alla gente, deve prendere spunti e idee. La speranza è che l’International Alpha Cup diventi un modello per l’oggi e per il domani del nuoto“.