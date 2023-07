Mondiali nuoto Fukuoka 2023: gli italiani in gara giovedì 27 luglio

Tutti gli italiani in gara giovedì 27 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Quattordicesima giornata della rassegna iridata che vede proseguire il denso programma del nuoto tra le corsie, ma continuano anche le sfide del torneo di pallanuoto maschile con il Settebello che torna in acqua per i piazzamenti. Volge invece al termine lo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze con la fase finale della gara maschile. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti.

Mondiali Fukuoka 2023: italiani in gara giovedì 27 luglio

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

3.30-6.15 Nuoto – Batterie:

100m stile libero femminili: SOFIA MORINI

200m dorso maschili: LORENZO MORA, MATTEO RESTIVO

200m rana femminili: LISA ANGIOLINI, MARTINA CARRARO

Staffetta 4x200m stile libero femminile: ITALIA

5.00-6.30 Tuffi grandi altezze Uomini 27m – Round 3 e 4: DAVIDE BARALDI, ANDREA BARNABA’

7.00 Pallanuoto maschile – Piazzamento 5°-8° posto ITALIA-Montenegro

13.00-15.15 Nuoto – Semifinali e finali

Semifinali 100m stile libero femminili: EVENTUALE SOFIA MORINI

Finale 100m stile libero maschili: EVENTUALI MANUEL FRIGO, ALESSANDRO MIRESSI

Finale 50m dorso femminili: EVENTUALI COSTANZA COCCONCELLI, MARGHERITA PANZIERA

Finale 200m misti maschili: EVENTUALE ALBERTO RAZZETTI

Semifinali 200m rana femminili: EVENTUALI LISA ANGIOLINI, MARTINA CARRARO

Semifinali 200m dorso maschili: EVENTUALI LORENZO MORA, MATTEO RESTIVO

Finale staffetta 4x200m stile libero femminile: EVENTUALE ITALIA