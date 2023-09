Volley, Europei maschili 2023: un’Italia perfetta spazza via la Francia, in finale contro la Polonia

Un’Italia semplicemente perfetta spazza via la Francia e vola in finale agli Europei maschili di volley 2023. Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno dominato contro i transalpini di Giani al PalaEur e hanno conquistato un secco 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) in semifinale, rendendo le cose decisamente più facili rispetto alle previsioni. Lo scontro tra i campioni d’Europa e del mondo in carica e i campioni olimpici in palio si risolve dunque a favore della nostra Nazionale, che sempre a Roma adesso sabato se la vedrà in finale contro la Polonia, che ha battuto la Slovenia nel pomeriggio.

Nel primo set l’avvio è davvero sul filo di lana con un punto a testa e nessuna delle due formazioni che riesce a portarsi avanti creando un solco. Lavia e Galassi non perdonano la Francia, che però dopo l’errore di misura abbastanza imperdonabile di Romanò allunga sull’11-13. Pronto il riscatto dei ragazzi di De Giorgi: Lavia trova la pipe magistrale, Sbertoli un punto di pura invenzione e Romanò sorprende la ricezione transalpina, portando gli azzurri sul 22-18. C’è l’errore al servizio della Francia, Giani chiama un challenge insensato e il video dà ragione all’Italia che vince il primo set 25-21. Nel secondo set, invece, gli azzurri partono subito bene: 3-0 iniziale con una magia di Giannelli inclusa, Lavia poi porta sul +6 l’Italia colpendo il petto di un avversario, Boyer trova un paio di punti preziosi per i francesi che si rifanno sotto, ma non vanno oltre il -3 e poi nel finale massima concentrazione della Nazionale campione del mondo in carica con l’ace da paura di Rinaldi e poi l’errore di Ngapeth che vale il 25-19 per noi. E il terzo set è sulla falsariga del secondo: se la Francia alza i ritmi e trova maggiore concretezza, anche la concentrazione degli azzurri è eccezionale e manteniamo un discreto vantaggio, che si assesta nella seconda parte del parziale intorno ai quattro punti di margine, e c’è da fare un monumento a Lavia e Giannelli per il clamoroso livello mantenuto quest’oggi. Nel finale i transalpini ci insidiano tornando a -1, ma Michieletto trova un ace spaventoso, quindi sul 24-23 Ngapeth forza al servizio e la palla esce di un soffio, consegnandoci il pass per una finale meritatissima.