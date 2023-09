X Factor 2023 stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming prima puntata audizioni

Il grande giorno è arrivato: oggi comincia X Factor 2023. La nuova edizione del celebre talent show riparte dalla certezza Francesca Michielin, anche quest’anno alla conduzione, e conferma 3 dei 4 giudici: Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini. La novità è invece il ritorno di Morgan, che prende il posto di Rkomi. L’appuntamento, come di consueto, è alle ore 21:15 di stasera, giovedì 14 settembre con la prima puntata delle audizioni. Per seguire X Factor, il canale di riferimento è Sky Uno (numero 108), mentre la diretta streaming è affidata alla piattaforma SkyGo. Non è prevista una diretta in chiaro su TV8, che trasmetterà però la puntata in differita nella serata di mercoledì 20 settembre.