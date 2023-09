Polonia-Slovenia oggi in tv: orario e diretta streaming preolimpico volley femminile 2023

Tutto pronto per Polonia-Slovenia, partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le polacche allenate dall’italiano Stefano Lavarini scendono in campo davanti al proprio pubblico per conquistare subito un successo ed iniziare con il piede giusto il torneo. La formazione slovena non parte con i favori del pronostico, ma proverà a strappare qualche punto alla forte compagine avversaria. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 di sabato 16 settembre all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Polonia-Slovenia del torneo di qualificazione per le prossime Olimpiadi di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Polonia-Slovenia del preolimpico di volley femminile 2023 sarà visibile in esclusiva in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.